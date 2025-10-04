«Исламский джихад» поддержал ответ ХАМАС на план США по сектору Газа

Reuters: «Исламский джихад» поддержал ответ ХАМАС на план США по Газе

Палестинская группировка «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация) поддержала ответ радикального палестинского движения ХАМАС на план США по прекращению войны в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

«[Реакция] ХАМАС на план [президента США Дональда] Трампа отражает позицию фракций палестинского сопротивления, и "Исламский джихад" ответственно участвовал в консультациях, которые привели к этому решению», — говорится в заявлении.

Ранее Трамп после ответа ХАМАС на его план урегулирования в секторе Газа высказал уверенность в том, что мир на Ближнем Востоке близок. По его словам, он также «с нетерпением ждет возвращения заложников» из Газы.

