Профессор Язев: Луна помешает наблюдению за возможным звездопадом 4-6 октября

Звездопад, который может 4-6 октября сопровождать прохождение Земли через орбиту недавно открытой кометы C/2025 R2 SWAN, будет плохо виден из-за почти полной Луны. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев в беседе с ТАСС.

Профессор отметил, что часто на орбите кометы остаются ее мелкие фрагменты.

Попадая в атмосферу Земли, по словам специалиста, они сгорают, образуя вспышки на небе — метеоры. «Не исключено, что в этот период, 4-6 октября, мы увидим новый неожиданный метеорный поток. Однако наблюдениям помешает почти полная Луна», — подчеркнул он.

