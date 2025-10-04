Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:15, 4 октября 2025Наука и техника

Луна помешает наблюдению за возможным звездопадом

Профессор Язев: Луна помешает наблюдению за возможным звездопадом 4-6 октября
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Звездопад, который может 4-6 октября сопровождать прохождение Земли через орбиту недавно открытой кометы C/2025 R2 SWAN, будет плохо виден из-за почти полной Луны. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев в беседе с ТАСС.

Профессор отметил, что часто на орбите кометы остаются ее мелкие фрагменты.

Попадая в атмосферу Земли, по словам специалиста, они сгорают, образуя вспышки на небе — метеоры. «Не исключено, что в этот период, 4-6 октября, мы увидим новый неожиданный метеорный поток. Однако наблюдениям помешает почти полная Луна», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в 2030 году планируется запуск российского биологического спутника «Бион-М» №3 с животными на борту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС освободит пленных согласно плану Трампа. Президент США обратился с требованием к Израилю

    Силы ПВО уничтожили семь дронов в небе над Киришами Ленинградской области

    Мошенники придумали новую схему с «Госуслугами»

    Стаю из 13 косаток у Курильских островов сняли на видео

    Луна помешает наблюдению за возможным звездопадом

    На Украине объявили в розыск ректора МГИМО

    Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил работу

    Россиянам рассказали о судьбе рубля до середины октября

    В Еврокомиссии не стали комментировать выступление Путина на «Валдае»

    В Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости