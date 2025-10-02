Россия запустит новый биоспутник «Бион-М» № 3

ИКИ РАН: В 2030 году планируется запуск биоспутника «Бион-М» № 3

В 2030 году планируется запуск российского биологического спутника «Бион-М» № 3 с животными на борту. Об этом ТАСС сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) академик Анатолий Петрукович.

По его словам, за программу «Бион-М» № 3, которая вошла в нацпроект по космосу, отвечает Институт медико-биологических проблем РАН.

В сентябре заместитель руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко признал, что программа биологического спутника «Бион-М» № 2 оказалась исключительно российской.

Спускаемый аппарат российского спутника «Бион-М» № 2 с мышами приземлился в Оренбуржье 19 сентября.

В том же месяце издание NSF отмечало, что «Бион-М» № 2 создан на основе советского разведывательного космического аппарата «Зенит», который, в свою очередь, стал развитием корабля «Восток», доставлявшего первых космонавтов в космос в 1960-х годах.