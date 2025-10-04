На Западе сообщили о стремлении Китая отменить ограничения на сделки с США

Bloomberg: Власти КНР ведут переговоры с США об отмене некоторых ограничений

Китайские власти ведут переговоры с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа об отмене некоторых ограничений на сделки в США. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Китай подталкивает администрацию Трампа к отмене некоторых ограничений национальной безопасности на китайские сделки в США», — сказано в статье.

Также отмечается, что Китай может сделать огромные инвестиции в США.

Несколькими днями ранее Дональд Трамп сообщил, что в скором времени планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметил политик, в ходе встречи стороны обсудят поставки сои из США в Китай.

В конце сентября в Белом доме рассказали, что администрация Дональда Трампа на 100 процентов уверена, что сделка с Китаем по будущему TikTok в США готова, ее осталось только подписать.