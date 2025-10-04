Мир
07:16, 4 октября 2025Мир

На Западе заявили об отсутствии консенсуса внутри ХАМАС по вопросу разоружения

Марина Совина
Фото: Reuters

Внутри палестинского движения ХАМАС нет консенсуса по вопросу разоружения. А также по тому, на каких условиях освободить заложников, написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.

В статье указано, что движение приняло главные положения плана президента Штатов Дональда Трампа по Газе. При этом внутри ХАМАС по-прежнему сохраняются острые разногласия относительно дальнейших действий.

«ХАМАС не достиг консенсуса по вопросу разоружения и условий освобождения заложников», — отмечается в материале.

Ранее палестинское движение согласилось освободить пленных согласно плану президента Соединенных Штатов. После этого Трамп потребовал от Израиля немедленно прекратить удары по сектору Газа.

В свою очередь, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху удивило заявление Дональда Трампа о том, что палестинское движение готово к миру. Политик считает, что ответ со стороны ХАМАС фактически является отказом от плана американского лидера.

