Интернет и СМИ
19:18, 4 октября 2025Интернет и СМИ

Раскрыт посланный Путиным Западу сигнал на «Валдае»

Firstpost: Путин дал понять, что Россия готова противостоять гегемонии Запада
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» дал понять, что Москва готова противостоять гегемонии Запада. О том, что российский глава послал такой сигнал западным странам, заявило индийское издание Firstpost.

«Это было одновременно и предупреждение, и объявление, что Россия готова к длительному противостоянию не только на Украине, но и против всего западного доминирования», — говорится в материале.

Отмечается, что у выступления российского главы на «Валдае» была в том числе стратегическая цель — показать, что Россия является силой, которая пережила санкции, не поддалась изоляции и продолжает укреплять позиции на Украине.

Ранее турецкая газета dikGazete выразила мнение, что руководителям европейских государств стоит прислушаться к предупреждениям Путина, которые он озвучил на заседании клуба «Валдай». В издании указали, что российский лидер обратил внимание на непростое экономическое положение Европы из-за украинского кризиса.

Перед этим британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Путин на «Валдае» показал себя лидером, который чувствует, что ситуация складывается в его пользу. Он отметил, что президент России в ходе выступления был расслабленным, уверенным в себе и остроумным.

    Все новости