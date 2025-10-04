Спорт
09:49, 4 октября 2025Спорт

С компании Авербуха захотели взыскать 17 миллионов рублей

На компанию хореографа Ильи Авербуха подали иск о взыскании 17 миллионов рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На компанию ООО «ММГ СКЕЙТИНГ», принадлежащую хореографу и продюсеру Илье Авербуху, подан иск о взыскании 17 миллионов рублей. Об этом сообщают «Страсти».

По информации источника, строительная фирма «МС Билдингс» из Набережных Челнов требует возврата 14,1 миллиона рублей за уже выполненные работы и еще 3 миллиона — в качестве неустойки за просрочку. Причины, по которым компания Авербуха не произвела оплату, в судебных материалах не раскрываются.

Арбитражный суд Татарстана принял иск и назначил первое рассмотрение дела на 25 ноября 2025 года.

В 2024 году ООО «ММГ СКЕЙТИНГ», специализирующаяся на ледовых шоу, заработала более 685 миллионов рублей, а ее чистая прибыль составила 4,1 миллиона. У компании также числится штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный налоговой службой.

