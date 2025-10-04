Стало известно о вымогательстве бывшим тестем Кокорина денег у Смолова

Журналист Карпов: Бывший тесть Кокорина вымогал у Смолова миллион долларов

Бывший тесть футболиста Александра Кокорина, Руслан Валитов, вымогал у нападающего Федора Смолова миллион долларов за урегулирование дела о драке в кафе «Кофемания». Об этом журналист Иван Карпов написал в своем Telegram-канале.

По информации источника, на встрече в ресторане Валитов и пострадавший Андрей Попелуха намекнули Смолову, что деньги нужны для влияния на следственные органы — якобы через связи в ФСБ и ФСО. Смолов отказался участвовать в подобных схемах и заявил, что намерен действовать по закону. Вместо этого он предложил увеличить компенсацию за вред здоровью и моральный ущерб с одного до пяти миллионов рублей, чтобы решить вопрос мирным путем.

Когда Валитов продолжил настаивать, футболист обратился за советом к юристам, записал один из разговоров, а затем подал заявление о вымогательстве и попытке мошенничества. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по фактам, изложенным в жалобе Смолова.

Конфликт в кафе «Кофемания» произошел 28 мая, но видео попало в сеть лишь 5 июля. МВД тогда не стало возбуждать уголовное дело. Но 10 сентября в отношении спортсмена началось расследование по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Суд отпустил его под обязательство о явке.