Украинская олимпийская чемпионка, фигуристка Баюл пожаловалась на жизнь в США

Украинская фигуристка, олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пожаловалась на жизнь в США.

Бывшая спортсменка заявила, что вынуждена продать особняк в Шривпорте (Луизиана, США) из-за отсутствия работы и разводa с мужем. По ее словам, дом стоимостью 1,2 миллиона долларов выставлен на продажу, а она сама планирует вернуться в Лас-Вегас, где жила ранее после иммиграции с Украины. Баюл призналась, что не смогла реализовать планы по открытию школы фигурного катания в Луизиане и не может заработать на жизнь в этом городе.

Ранее Баюл рассказала о предложениях работы в России. Бывшая спортсменка заявила, что в 2006 году ей предлагали работать с Россией, однако она отказалась.

Баюл завоевала золотую медаль на Олимпиаде 1994 года. В ее активе также золото чемпионата мира-1993 и два серебра чемпионата Европы (1993, 1994).