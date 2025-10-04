Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:06, 4 октября 2025Россия

В Госдуме заявили об отсутствии преимущества Украины перед Россией

Депутат Ивлев: ВСУ не получат преимущество перед РФ даже при помощи НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Украинская армия не имеет возможности получить какое-либо преимущество перед армией России даже при помощи стран НАТО. Об этом заявил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев, пишет ТАСС.

«Нет никаких ресурсов, ни экономических, ни людских, ни военных, даже при помощи стран НАТО, которые могли бы дать преимущество ВСУ перед боевой мощью, интеллектом и потенциалом армии России», — отметил он.

По словам Ивлева, «есть только оголтелая украинская фашистская пропаганда в СМИ». Депутат добавил, что часть жителей Украины все еще остается подвержена этой пропаганде, но люди начинают серьезно задумываться о реальном положении вещей.

Ранее Леонид Ивлев заявил, что удары Вооруженных сил Украины по полуострову Крым 21 сентября показали чудовищность действующего киевского режима. Он отметил, что «только нелюди атакуют мирные объекты».

Также Ивлев ранее рассказал, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак врет, говоря об ударе ракетой «Искандер» по зданию кабмина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян предупредили об изменении правил взыскания долгов с граждан

    На Западе сообщили о стремлении Китая отменить ограничения на сделки с США

    На Западе заявили об отсутствии консенсуса внутри ХАМАС по вопросу разоружения

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    В Госдуме заявили об отсутствии преимущества Украины перед Россией

    Сумма пособия по беременности и родам достигнет 1 млн рублей

    На Западе резко отреагировали на слова Путина о Европе

    Россиянам напомнили о повышении пенсий

    Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона PFL

    Российский солдат в течение 17 часов в одиночку сдерживал 12 бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости