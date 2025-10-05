Спорт
07:32, 6 октября 2025Спорт

Чемпион ОИ оскорбил Клебо за слова о возможном бойкоте Игр из-за россиян

Чемпион ОИ Тихонов оскорбил Клебо за слова о возможном бойкоте Игр из-за России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: LEHTIKUVA / Reuters

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на заявление лидера сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо о возможном бойкоте Олимпийских игр 2026 года в Италии в случае, если до соревнований допустят российских спортсменов. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Россиянин оскорбил спортсмена. «Отмороженный норвежец. Они все там профашисты до одного, по-другому я их не вообще воспринимаю в этой стране. Конечно, Клебо будет соревноваться с нашими, когда они вернутся», — заявил Тихонов.

Ранее слова Клебо прокомментировал телекомментатор Дмитрий Губерниев. Он также отметил, что норвежцы не будут бойкотировать турниры.

4 октября Клебо заявил, что пока не задумывался о том, пропустит ли он Игры-2026 в случае допуска россиян. «Честно говоря, я еще не заглядывал так далеко», — заявил спортсмен.

    Все новости