Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
Сегодня
12:00 (Мск)
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Спартак
Сегодня
14:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
Сегодня
14:15 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Фиорентина
Сегодня
16:00 (Мск)
Рома
Италия — Серия А|6-й тур
ЦСКА
Сегодня
16:30 (Мск)
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
08:21, 5 октября 2025Спорт

Двалишвили защитил титул UFC в легчайшем весе

Грузин Двалишвили победил Сэндхагена и защитил титул UFC в легчайшем весе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мераб Двалишвили

Мераб Двалишвили. Фото: Reuters

Грузинский боец смешанных единоборств (MMA) Мераб Двалишвили победил американца Кори Сэндхагена на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 320 в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок продолжался пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решений судей. Грузину 34 года, теперь на его на счету 22 победы при четырех поражениях. Он получил титул UFC в легчайшем весе еще в сентябре 2024 года и в третий раз успешно его защитил.

Сэндхагену 33 года, на его счету шесть поражений при 18 победах в MMA.

Ранее Двалишвили дрался с россиянами Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым. В 2023 году он победил Яна, а в январе 2025 года оказался сильнее Нурмагомедова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанную в Израиле Грету Тунберг посадили в камеру с клопами. Флотилия активистки в третий раз не смогла доплыть до Газы

    Сильный пожар произошел в административном здании на юго-востоке Москвы

    Трамп сообщил о скором прекращении огня между Израилем и Палестиной

    В КНДР пообещали принять меры в ответ на рост военного присутствия США

    Россиянам разъяснили новые правила взыскания долгов с граждан

    Политолог рассказал о желании ЕС забрать функции НАТО

    МИД Украины обвинил Россию в попытке использовать холод как оружие

    В зону СВО направили новый дрон «Пчела» с жалом

    Над Львовом после ночной атаки дронов и ракет поднялись столбы дыма

    Двалишвили защитил титул UFC в легчайшем весе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости