15:10, 5 октября 2025Спорт

Клуб РПЛ расстался с главным тренером

Клуб РПЛ «Оренбург» расстался с главным тренером Владимиром Слишковичем
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» расстался с главным тренером Владимиром Слишковичем. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

В команде поблагодарили боснийского специалиста за вклад в развитие клуба и пожелали ему удачи. Тренер был уволен после четвертого поражения подряд.

5 октября «Оренбург» проиграл «Ростову». Встреча завершилась со счетом 0:1. Таким образом, после 11 матчей Оренбург занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.

Слишкович возглавлял «Оренбург» с октября 2024-го. До этого он был исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартака».

    Все новости