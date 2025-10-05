Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:45, 5 октября 2025Россия

Лекарства для диабетиков предложили закупать за счет газировки

Депутат Наумов предложил закупать лекарства для диабетиков за счет газировки
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

В Госдуме предложили увеличить финансирование федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» за счет доходов с акциза на сахаросодержащие напитки. Соответствующее письмо заместитель руководителя комитета по экономической политике Станислав Наумов направил в правительство, сообщает РБК.

Наумов предложил закупать кардио- и нефропротективные лекарственные препараты. По его данным, они защищают сердце и почки от повреждений и таким образом снижают количество осложнений от заболевания.

Из письма депутата следует, что средства, собранные от акциза на газировку, уже направляются на борьбу с сахарным диабетом. Он предлагает увеличить эту сумму на 3,3 миллиарда рублей в год. Наумов отмечает, что эта мера в конечном итоге уменьшит нагрузку на систему здравоохранения, так как закупка предлагаемых им лекарств для диабетиков будет способствовать снижению смертности и инвалидизации пациентов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о снижении в полтора раза цен на шесть жизненно необходимых лекарств. В частности, речь идет о препаратах для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня

    Прецедент с Долиной оставил россиянку без новой квартиры и с долгами

    ВСУ атаковали два муниципалитета в Белгородской области

    В Сербии высказались о реальных целях санкций США против NIS

    На Западе испугались возможного «Перл-Харбора» в Европе из-за России

    «Ахмат» сделал заявление о расизме капитана «Краснодара» в адрес игрока команды

    На Украине мобилизовали кота

    Удар «Искандером» по позиции ВСУ попал на видео

    21-летнюю телеведущую обнаружили без сознания в ее доме

    Последнее обновление iPhone обернулось проблемами для российских пользователей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости