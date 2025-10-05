Лекарства для диабетиков предложили закупать за счет газировки

Депутат Наумов предложил закупать лекарства для диабетиков за счет газировки

В Госдуме предложили увеличить финансирование федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» за счет доходов с акциза на сахаросодержащие напитки. Соответствующее письмо заместитель руководителя комитета по экономической политике Станислав Наумов направил в правительство, сообщает РБК.

Наумов предложил закупать кардио- и нефропротективные лекарственные препараты. По его данным, они защищают сердце и почки от повреждений и таким образом снижают количество осложнений от заболевания.

Из письма депутата следует, что средства, собранные от акциза на газировку, уже направляются на борьбу с сахарным диабетом. Он предлагает увеличить эту сумму на 3,3 миллиарда рублей в год. Наумов отмечает, что эта мера в конечном итоге уменьшит нагрузку на систему здравоохранения, так как закупка предлагаемых им лекарств для диабетиков будет способствовать снижению смертности и инвалидизации пациентов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о снижении в полтора раза цен на шесть жизненно необходимых лекарств. В частности, речь идет о препаратах для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза.