Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:22, 5 октября 2025Мир

Лидер ХАМАС выступил с обращением спустя месяц после удара Израиля по резиденции в Дохе

Лидер ХАМАС выступил с обращением через месяц после удара Израиля по Дохе
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Khalil Hamra / AP

Лидер палестинского движения ХАМАС Халиль Аль-Хайя впервые выступил с заявлением спустя месяц после удара Израиля по его резиденции в столице Катара Дохе. Соответствующее видео опубликовал телеканал Al Arabiya.

Место и время записи его обращения не названо, однако в нем было упомянуто о смерти его сына Хаммама Аль-Хайи и директора его офиса.

«Нет никакой разницы между любым мучеником в Газе и моим сыном, который стал мучеником в результате покушения, и остальными членами моей семьи», — сказал лидер ХАМАС.

9 сентября израильские истребители атаковали жилой дом в столице Катара — Дохе, где находились члены движения ХАМАС. Израильские власти взяли на себя полную ответственность за удары, вызвав негативную реакцию большинства стран мира. Спустя три недели премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден извиниться и пообещал премьеру Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани впредь не нападать на его страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил предложения Путина по ДСНВ

    Раскрыто число пострадавших в результате перестрелки в США

    На Украине предложили новый способ ускорить мобилизацию

    ЦСКА победил «Спартак» в матче чемпионата России

    В России в День учителя высказались о зарплате педагогов

    В Совфеде назвали показным призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня

    Суд запретил Трампу размещать войска в Орегоне для борьбы с беспорядками

    Депутат Европарламента надел георгиевскую ленту на торжественное мероприятие

    Стало известно о десятках пострадавших во время беспорядков в европейском городе

    В РПЛ высказались о возможном расизме капитана «Краснодара» в адрес игрока «Ахмата»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости