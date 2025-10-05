Лидер ХАМАС выступил с обращением спустя месяц после удара Израиля по резиденции в Дохе

Лидер палестинского движения ХАМАС Халиль Аль-Хайя впервые выступил с заявлением спустя месяц после удара Израиля по его резиденции в столице Катара Дохе. Соответствующее видео опубликовал телеканал Al Arabiya.

Место и время записи его обращения не названо, однако в нем было упомянуто о смерти его сына Хаммама Аль-Хайи и директора его офиса.

«Нет никакой разницы между любым мучеником в Газе и моим сыном, который стал мучеником в результате покушения, и остальными членами моей семьи», — сказал лидер ХАМАС.

9 сентября израильские истребители атаковали жилой дом в столице Катара — Дохе, где находились члены движения ХАМАС. Израильские власти взяли на себя полную ответственность за удары, вызвав негативную реакцию большинства стран мира. Спустя три недели премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден извиниться и пообещал премьеру Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани впредь не нападать на его страну.