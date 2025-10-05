Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:40, 5 октября 2025Мир

Раскрыто число пострадавших в результате перестрелки в США

ABC News: Два человека не выжили после уличной перестрелки в Алабаме
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Artiom Photo / Shutterstock / Fotodom

Два человека не выжили, получив ранения во время уличной перестрелки в городе Монтгомери в штате Алабама (США). Число пострадавших раскрыл американский телеканал ABC News.

Сообщается, что в субботу, 4 октября, вооруженные люди открыли друг по другу огонь в многолюдном районе столицы Алабамы, где расположено большое количество ночных развлекательных заведений.

По данным начальника полиции Монтгомери Джеймса Грейбоуса, в результате стрельбы два человека не выжили, еще 12 получили ранения. Из них трое были госпитализированы в тяжелом состоянии, угрожающем жизни.

Отмечается, что стрельба началась примерно в 23:30 посреди толпы.

Ранее пять человек погибли в результате стрельбы в мормонской церкви в американском штате Мичиган. Сообщается, что преступник въехал на автомобиле в здание и открыл огонь из винтовки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил предложения Путина по ДСНВ

    Черного лебедя по кличке Терминатор выслали из города за агрессивность

    Раскрыто число пострадавших в результате перестрелки в США

    На Украине предложили новый способ ускорить мобилизацию

    ЦСКА победил «Спартак» в матче чемпионата России

    В России в День учителя высказались о зарплате педагогов

    В Совфеде назвали показным призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня

    Суд запретил Трампу размещать войска в Орегоне для борьбы с беспорядками

    Депутат Европарламента надел георгиевскую ленту на торжественное мероприятие

    Стало известно о десятках пострадавших во время беспорядков в европейском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости