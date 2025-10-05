Раскрыто число пострадавших в результате перестрелки в США

ABC News: Два человека не выжили после уличной перестрелки в Алабаме

Два человека не выжили, получив ранения во время уличной перестрелки в городе Монтгомери в штате Алабама (США). Число пострадавших раскрыл американский телеканал ABC News.

Сообщается, что в субботу, 4 октября, вооруженные люди открыли друг по другу огонь в многолюдном районе столицы Алабамы, где расположено большое количество ночных развлекательных заведений.

По данным начальника полиции Монтгомери Джеймса Грейбоуса, в результате стрельбы два человека не выжили, еще 12 получили ранения. Из них трое были госпитализированы в тяжелом состоянии, угрожающем жизни.

Отмечается, что стрельба началась примерно в 23:30 посреди толпы.

