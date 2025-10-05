Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
Сегодня
12:00 (Мск)
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Спартак
Сегодня
14:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
Сегодня
14:15 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Фиорентина
Сегодня
16:00 (Мск)
Рома
Италия — Серия А|6-й тур
ЦСКА
Сегодня
16:30 (Мск)
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
10:43, 5 октября 2025Спорт

Россия осталась без чемпионов UFC

В UFC не осталось чемпионов из России после поражения Анкалаева
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Магомед Анкалаев

Магомед Анкалаев. Фото: John Locher / AP

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) не осталось чемпионов из России после поражения Магомеда Анкалаева. Статистика доступна на сайте организации.

В мужских дивизионах UFC чемпионские пояса сейчас принадлежат двум бразильцам — Александре Пантоже и Перейре, грузину Мерабу Двалишвили, австралийцам Александру Волкановски и Джеку Делла Маддалене, испанцу Илии Топурии, британцу Тому Аспинналу и чеченцу Хамзату Чимаеву, выступающему под флагом ОАЭ.

Уже в ноябре у России появится шанс вернуть титул. Тогда Ислам Махачев выйдет в октагон против австралийца Делла Маддалены на турнире UFC в Нью-Йорке.

Ранее 5 октября сообщалось, что Анкалаев проиграл бразильскому бойцу смешанного стиля (ММА) Алексу Перейре техническим нокаутом в первом раунде на второй минуте. Таким образом, россиянин не смог защитить чемпионский титул, завоеванный в марте 2025 года.

    Все новости