17:19, 5 октября 2025Спорт

Стал известен победитель Гран-при Сингапура «Формулы-1»

Джордж Расселл стал победителем Гран-при Сингапура «Формулы-1»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jeremy Lee / Reuters

Британский пилот Mercedes Джордж Расселл стал победителем Гран-при Сингапура «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 5 октября. Вторым финишировал голландский пилот Red Bull Макс Фертстаппен. Тройку сильнейших замкнул британец Ландо Норрис из McLaren.

Норрис позволил своей команде досрочно выиграть Кубок конструкторов. McLaren набрала 650 очков и стала недосягаемой для соперников.

Лидерство в личном зачете с 336 очками сохраняет австралиец Оскар Пиастри из McLaren. Его ближайшим преследователем является Норрис (314 очков). Третьим идет Ферстаппен (273).

    Все новости