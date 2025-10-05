За утро над российскими регионами уничтожили 30 беспилотников

Минобороны России: Над Крымом и Белгородской областью сбиты 30 БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Белгородскую область и Республику Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Сообщается, что за утро, 5 октября, с 8:00 до 12:00 над российскими регионами силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. В Минобороны уточнили, что 29 из них были уничтожены над территорией Белгородской области, еще один беспилотник военные сбили над Крымом.

