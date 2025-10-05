Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 5 октября 2025Россия

За утро над российскими регионами уничтожили 30 беспилотников

Минобороны России: Над Крымом и Белгородской областью сбиты 30 БПЛА
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Белгородскую область и Республику Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Сообщается, что за утро, 5 октября, с 8:00 до 12:00 над российскими регионами силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. В Минобороны уточнили, что 29 из них были уничтожены над территорией Белгородской области, еще один беспилотник военные сбили над Крымом.

Ранее сообщалось, что в России появилось подразделение «ночных охотников» на крупные беспилотники ВСУ. Для борьбы с ними применяется тактика тарана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Зеленского к одностороннему прекращению огня

    Прецедент с Долиной оставил россиянку без новой квартиры и с долгами

    ВСУ атаковали два муниципалитета в Белгородской области

    В Сербии высказались о реальных целях санкций США против NIS

    На Западе испугались возможного «Перл-Харбора» в Европе из-за России

    «Ахмат» сделал заявление о расизме капитана «Краснодара» в адрес игрока команды

    На Украине мобилизовали кота

    Удар «Искандером» по позиции ВСУ попал на видео

    21-летнюю телеведущую обнаружили без сознания в ее доме

    Последнее обновление iPhone обернулось проблемами для российских пользователей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости