Задержанную в Израиле Грету Тунберг посадили в камеру с клопами. Флотилия активистки в третий раз не смогла доплыть до Газы

The Guardian: Задержанную в Израиле Грету Тунберг посадили в камеру с клопами

Задержанную в Израиле шведскую активистку Грету Тунберг посадили в камеру с клопами. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на электронное письмо чиновника, посетившего Тунберг в тюрьме, которое МИД Швеции направил близким активистки.

Посольству удалось встретиться с Гретой. Она сообщила об обезвоживании. Она получает недостаточное количество воды и пищи The Guardian

По его словам, Грета сообщала, что в камере у нее появилась сыпь, которая, как она подозревает, вызвана наличием там клопов. Активистка также добавила, что в течение долгого времени сидела на твердых поверхностях.

Еще один задержанный Израилем активист сообщил посольству другой страны, что видел, как Тунберг заставляли держать некие флаги и при этом фотографировали.

Израиль задержал плывущую в Газу флотилию

Флотилия Греты Тунберг «Сумуд» в третий раз не добралась до Газы. Израильские военные перехватили корабли и задержали активистов, сообщал в ночь на 2 октября телеканал Al Jazeera.

Наши первые суда Alma и Sirius подверглись незаконному нападению, выключены камеры, военные поднялись на борт судов Al Jazeera

47 судов перевозят более 500 активистов. Грета Тунберг и еще несколько человек записали обращения, в которых сообщили, что скоро их захватят.

ВМС Израиля до этого по радиосвязи предупредили о приближении к зоне активных боевых действий и попросили изменить курс. В израильском МИД считают действия активистов провокацией.

Израиль протаранил один из кораблей

Военно-морские силы Израиля протаранили одно из судов «Флотилии стойкости», плывущей в Газу, об этом сообщили представители флотилии.

Тарану подвергся корабль Florida, против еще двух судов, Yulara и Meteque, были использованы водометы. Активисты назвали это актом агрессии со стороны израильских военных.

Как сообщили в МИД Израиля, Грета Тунберг находилась на одном из кораблей, она здорова и находится в безопасности.

4 октября специальный рейс Turkish Airlines с активистами флотилии вылетел из Израиля. В общей сложности в Турцию отправили 137 человек.

Грета Тунберг несколько раз пыталась попасть в Газу

9 июня Армия обороны Израиля перехватила в нейтральных водах судно «Мадлин» с Тунберг на борту, после чего задержанные участники экспедиции были депортированы из страны.

После этого активистка анонсировала вторую попытку доплыть до сектора Газа, чтобы «прорвать незаконную израильскую осаду». Она отметила, что, в отличие от предыдущей миссии, в которой принял участие один корабль, в новой примут участие десятки судов. 1 сентября корабли вернулись в порт Барселоны из-за шторма, после чего снова выдвинулись в сторону сектора Газа.