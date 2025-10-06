Бывший СССР
12:28, 6 октября 2025

Атаку ВСУ с рекордным количеством БПЛА объяснили

Военный эксперт Дандыкин: Массированная ночная атака ВСУ на Россию не впечатлила
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Рекордное количество беспилотников (БПЛА), которыми атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) ряд регионов в России, — это ответ на удары по западной Украине, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что по российским регионам было выпущено достаточно большое количество БПЛА, но почти все они были сбиты.

«Это достаточно большое количество. По сравнению с тем, что было раньше — достаточно много. (…) Ответили на то, что было днем раньше. У нас был массированный удар по западной Украине и не только», — сказал Дандыкин.

Он подчеркнул, что если ночная атака на Россию была ответом, то он не впечатлил.

«Дело в том, что это было отбито», — подытожил эксперт.

По данным Минобороны России, ВСУ в ночь на понедельник, 6 октября, выпустили по России свыше 250 летательных аппаратов, что стало рекордным значением. По информации ведомства, всего за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 251 беспилотный летательный аппарат. Дроны пытались атаковать 16 регионов, их также сбили над двумя морями.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) сообщили, что в ночь на 5 октября нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры. По данным украинских СМИ, в атаке были задействованы 496 дронов и 53 ракеты.

