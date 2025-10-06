Биржевая стоимость бензина в России достигла максимума

Стоимость бензина Аи-92 на бирже впервые превысила 74 тысячи рублей за тонну

По итогам торгов на Петербургской бирже в понедельник, 6 октября, стоимость бензина Аи-92 с поставками на территории европейской части России впервые превысила 74 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

После роста на 0,46 процента она достигла 74 202 рубля. Бензин той же марки с поставками в регионе Урал и Сибирь, а также регионе Сибирь и Дальний Восток подешевел, но по-прежнему остается дороже, чем в европейской части.

Летнее дизельное топливо подорожало на 0,53 процента, до 71 330 рублей, при этом торги с поставками на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке не проводились. Цены на него растут с начала месяца, но еще не достигли рекордного за год результата, до которого поднимались в сентябре.

На фоне роста биржевых цен на топливо ряд российских регионов сталкиваются с резким ростом розничных цен и нехваткой топлива. Местные власти и эксперты указывают как на снижение выпуска топлива не нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), так и ажиотаж, который приводит к повышенному спросу.

Для снижения напряженности с топливом главы отдельных регионов распорядились ограничить продажу бензина в одни руки. Кроме того, в Крыму начали каждое утро официально публиковать список заправок на полуострове, где можно приобрести бензин.

На прошлой неделе Ассоциация товарных брокеров (АТБ; отвечает за 17 процентов спроса на Петербургской бирже) пожаловалась на проблемы с поставкой уже купленных партий. В ряде случаев независимые АЗС до сих пор не получили топливо, за которое заплатили еще в июле.