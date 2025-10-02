Россиянам рассказали об искусственном дефиците на фоне топливного кризиса

Аналитик Фролов: АЗС не успевают подстроиться под ажиотажный спрос россиян

Независимые автозаправочные станции (АЗС) в российских регионах не успевают подстроиться под ажиотажный спрос граждан на топливо, в итоге на внутреннем рынке создается искусственный дефицит. Об этом в своей статье написал главный редактор отраслевого журнала «ИнфоТЭК», замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он призвал не преувеличивать масштабы топливного кризиса в России, так как подобного рода нагревание в итоге перерастает в панику. На деле же ажиотажный спрос на бензин приводит к тому, что АЗС начинают не укладываться в средний суточный пролив. В условиях многометровых очередей дневную норму могут раскупить всего за несколько часов, пояснил Фролов.

Организовать своевременный подвоз топлива в таких условиях крайне трудно, отметил эксперт. В то же время потребители, стоящие в очередях, начинают видеть стелы АЗС, на которых не отображаются основные виды автомобильных бензинов — АИ-92 и премиальный АИ-95. У покупателей в итоге усиливаются панические настроения, хотя речь идет просто о задержке доставки топлива в условиях ажиотажного спроса, объяснил Фролов. «Вы едете заправиться и сделать запас топлива, так как боитесь дефицита, и сами же дефицит создаете», — резюмировал аналитик.

О проблемах с доставкой топлива ранее сообщали в ряде российских регионов. Проблемы с доступностью основных видов бензина фиксировались в Московской, Ленинградской, Рязанской и Нижегородской областях, в Сибири и на Дальнем Востоке. О трудностях с подвозом топлива также сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Подобная тенденция, отмечал он, фиксируется на фоне проведения ремонтных работ на крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) из-за атак украинских беспилотников. Ажиотажному спросу на топливо также способствовала закрытая статистика по резервам. Несмотря на заверения российских властей в достаточности резервов, многие участники рынка поспешили запастись топливом впрок, что привело к очередям на АЗС.

На фоне кризиса правительство подготовило ряд мер для стабилизации ситуации с топливном на внутреннем рынке. Речь, в частности, идет об обнулении нынешних пятипроцентных ввозных пошлин на бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура, а также о временном разрешении использования монометиланилина (октаноповышающей присадки к бензину) при его производстве. Кроме того, ранее запрет на экспорт бензина из России был продлен до конца года. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в свою очередь, неоднократно предостерегала российские энергокомпании от необоснованного завышения отпускных цен. Если правительству не удастся договориться о сдерживании роста стоимости топлива с вертикально-интегрированными компаниями (ВИНКами) в ближайшее время, предупредила отраслевой аналитик Анастасия Бунина, россияне столкнутся с «космическими» ценами на бензин.