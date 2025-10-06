Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:1
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Спартак
2:6
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
2:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Фиорентина
1:2
Завершен
Рома
Италия — Серия А|6-й тур
ЦСКА
3:2
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
09:38, 6 октября 2025Спорт

Бывший тренер «Динамо» назвал себя ослом после поражения в матче чемпионата Турции

Марцел Личка назвал себя ослом после поражения в матче чемпионата Турции
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка, работающий в стамбульском «Фатих Карагюмрюк», назвал себя ослом после поражения команды от «Газиантепа» (0:2) в восьмом туре чемпионата Турции. Об этом сообщает Hurriyet.

«На уровне суперлиги мы не можем допускать таких ошибок, но мы повторяем их, как ослы. Я — осел номер один», — заявил Личка. Он добавил, что ответственность за результаты команды лежит на нем.

Личка возглавил «Фатих Карагюмрюк» в июле этого года. Команда потерпела семь поражений в восьми матчах нынешнего сезона, набрала три очка и занимает последнее место в чемпионате Турции.

С 2023 по 2025 год Личка тренировал «Динамо». В сезоне-2023/2024 он завоевал с командой бронзовые медали чемпионата России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина совершила массированный налет на российские города. В Крыму пытались атаковать нефтебазу, вспыхнул пожар

    В США назвали сценарий начала войны с Россией

    Китай обошел США в гонке за лидерство на глобальном энергорынке

    Появилась информация о пропавшей в Красноярском крае семье

    Российские подростки во время вечеринки нашли мертвую сверстницу

    Стала известна предполагаемая цель атаки ВСУ на российский регион

    Раскрыт самый мощный смартфон Honor

    Алеся Кафельникова с голой грудью открыла модный показ в Париже

    Арестович раскрыл подробности о срыве встречи Путина и Зеленского

    Сорваны теракты на еврейских культовых объектах в двух российских регионах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости