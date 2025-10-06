Чемпион мира Каннаваро возглавил сборную Узбекистана

Чемпион мира по футболу Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана

Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Фабио Каннаваро назначен главным тренером сборной Узбекистана. Об этом сообщается в Telegram-канале Футбольной ассоциации Узбекистана (ФАУ).

Длительность контракта и его финансовые условия не уточняются. В штаб специалиста войдут три итальянских помощника.

«Итальянский тренер будет готовить нашу команду к чемпионату мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике», — говорится в сообщении. Ранее команда обеспечила себе право выступить в финальной части турнира.

Каннаваро стал чемпионом мира в 2006 году, тогда же защитник получил «Золотой мяч». Он также известен по выступлениям за «Ювентус», «Интер» и мадридский «Реал». После окончания карьеры итальянец тренировал несколько китайских команд, клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии, итальянские «Беневенто» и «Удинезе», а также загребское «Динамо».