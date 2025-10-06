Забота о себе
02:07, 6 октября 2025Забота о себе

Людям с бессонницей подсказали способ засыпать за 100 секунд

Эксперт Адиль уль-Хак посоветовал при бессоннице не перенапрягаться после 18:00
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эксперт по сну Адиль уль-Хак рассказал, что разработал способ быстро засыпать и не просыпаться среди ночи. Его метод борьбы с бессонницей опубликовал Daily Mirror.

Специалист подчеркнул, что его методика предполагает несколько серьезных изменений образа жизни. Однако он уверяет, что если следовать его инструкциям, то сон будет наступать буквально за несколько секунд.

Первое, что он порекомендовал сделать, — это ежедневно заниматься спортом и правильно питаться. Эксперт уточнил, что интенсивность занятий может быть любой — прогулка, пробежка, тренировка в спортзале или йога. Главное, по его мнению, не сидеть на месте и не перенапрягаться после шести вечера. Также по вечерам он посоветовал не есть фастфуд и острые блюда.

Ключевым моментом в борьбе с плохим сном эксперт считает соблюдение режима. Он посоветовал заводить два будильника: первый для пробуждения, а сигнал второго нужен, чтобы начать готовиться ко сну. «За два часа до сна я слышу будильник, принимаю ванну и готовлюсь к ночи», — рассказал уль-Хак.

Чтобы быстро заснуть, эксперт рекомендовал использовать армейский метод. «Закройте глава и медленно дышите. Затем визуализируйте каждую часть своего тела и расслабьте его с головы до ног», — дал совет специалист. Кроме того, он призвал убрать из спальни телевизор, смартфоны и другие гаджеты, которые могут отвлекать от сна.

Ранее офтальмолог Татьяна Павлова предупредила, что ночные посиделки с телефоном при выключенном свете грозят полной потерей зрения. По ее словам, в группе повышенного риска состоят люди с особым анатомическим строением глаза.

    Все новости