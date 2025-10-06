Интернет и СМИ
На Западе назвали Макрона хромой уткой

Британская газета The Times назвала президента Франции Макрона хромой уткой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Британская газета The Times назвала президента Франции Эммануэля Макрона хромой уткой. Об этом заявляется в материале на сайте издания.

«Макрон — хромая утка (...). Франция столкнулась с кризисом демократии, невиданным со времен [бывшего президента страны] Шарля де Голля. Потребность в сильном главе государства еще никогда не была так велика», — оценила западная газета ситуацию после отставки французского премьер-министра Себастьяна Лекорню, пробывшего на посту меньше месяца.

По мнению издания, у Макрона есть три варианта дальнейших действий: назначить нового премьер-министра, провести парламентские выборы или уйти в отставку.

Ранее аналитик Сергей Федоров заявил, что французскому президенту может грозить досрочный уход с поста. При этом, как подчеркнул эксперт, Макрон постарается избежать своей отставки.

Себастьян Лекорню возглавил французское правительство 10 сентября после отставки предыдущего премьер-министра Франсуа Байру. 6 октября стало известно, что он подал в отставку из-за резкой критики со стороны правых партий.

