Макрон столкнулся со сложным выбором

Бристиэль: Макрону придется выбирать между роспуском парламента и отставкой

Президенту Франции Эммануэлю Макрону после отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню придется столкнуться со сложным выбором. Об этом заявил французский политолог Антуан Бристиэль в комментарии CNN.

«Теперь у Эммануэля Макрона осталось только два реальных варианта: распустить Национальное собрание или уйти в отставку, что приведет к новым президентским выборам. Весьма вероятно, что он выберет первый вариант», — сказал эксперт.

6 октября Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра Франции спустя менее месяца после назначения. Как сообщалось, причиной ухода стала резкая критика предложенного им состава правительства, в частности, со стороны правых партий.

Сам Лекорню объяснил свой уход с поста невозможностью найти компромисс между поляризованными политическими силами внутри страны. Он подчеркнул, что старался «проложить путь вперед», однако «партийные аппетиты» сделали достижение договоренностей практически невозможным.