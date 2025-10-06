Назван главный враг человечества

Астроном Еленин: Главным врагом человечества является само человечество

Главным врагом человечества является само человечество, заявил в интервью ТАСС российский астроном Леонид Еленин.

«Вероятность погибнуть человечеству от своих же рук намного выше, чем от удара большого астероида или кометы или тем более сверхновой звезды», — сказал ученый.

Астроном уверен, что если человечество сумеет взять себя в руки и сохранит цивилизацию, то сможет заселить Солнечную систему. Условием выхода человека в межзвездное пространство ученый назвал использование в технике новых физических принципов.

«Смотрю в будущее со сдержанным оптимизмом», — резюмировал ученый.

В декабре 2024 года глава американских корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что через 500 миллионов лет Земля может стать непригодной для жизни.

Тогда же миллиардер Джаред Айзекман признал, что военные неизбежно отправят войска в космос.