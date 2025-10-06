Названо количество задержанных на протестах в Грузии

МВД Грузии 4 октября за попытку госпереворота задержало 13 человек

На беспорядках 4 октября в Тбилиси были задержаны 13 человек за попытку свержения власти. Об этом заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, передает РИА Новости.

4 октября в Грузии после выборов в органы местного самоуправления началась новая волна массового протеста. Демонстранты сначала вышли на улицы Тбилиси. К вечеру некоторые из участников протеста подошли к президентскому дворцу и попытались взять его штурмом.

После прокуратура страны обвинила организаторов протестов, представителей оппозиции страны, в попытке свержения власти и государственного переворота.