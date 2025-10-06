Неожиданная связь между травмой и деменцией удивила ученых

CMAJ: Черепно-мозговая травма повышает риск развития деменции

Даже один ушиб головы в пожилом возрасте может иметь долгосрочные последствия для мозга. Исследование, опубликованное в Canadian Medical Association Journal (CMAJ), показало: у людей старше 65 лет перенесенная черепно-мозговая травма (ЧМТ) повышает риск деменции почти на 70 процентов в течение первых пяти лет после инцидента и на 56 процентов в более поздние периоды.

Ученые из Университета Торонто проанализировали данные 260 тысяч человек и выяснили, что чаще всего причиной травм становятся падения — то есть ситуации, которые можно предотвратить. После ЧМТ у пациентов также увеличивалась потребность в домашнем уходе.

Наибольший риск отмечен у женщин старше 75 лет и людей, живущих в небольших или малодоходных сообществах. По словам авторов, это повод уделять больше внимания профилактике падений и программам ранней поддержки, ведь даже легкая травма может запустить цепочку изменений, ведущих к деменции.

Ранее стало известно, что повышенный уровень альбумина в моче увеличивает вероятность деменции.