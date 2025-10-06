Спорт
Оренбург
0:1
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Спартак
2:6
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
2:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Фиорентина
1:2
Завершен
Рома
Италия — Серия А|6-й тур
ЦСКА
3:2
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
09:18, 6 октября 2025Спорт

НХЛ назвала россиянина главным претендентом на приз лучшему новичку сезона

НХЛ назвала россиянина Демидова главным претендентом на приз лучшему новичку
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова главным претендентом на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку по итогам сезона. Об этом сообщается на сайте лиги.

«Демидов может забивать своим броском, участвовать в комбинациях и обыгрывать один в один. Так что в нападении он представляет не двойную, а тройную угрозу», — заявил Кристер Рокстром, являвшийся скаутом «Канадиенс» по европейскому рынку с 2010 по 2025 год.

Сайт НХЛ устроил голосование среди 15 экспертов. 14 из них назвали фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи» Демидова.

Демидов — воспитанник СКА. Летом 2024 года россиянин был выбран на драфте НХЛ «Монреалем» под пятым номером. Он перебрался за океан весной прошлого года. 19-летний форвард может претендовать на «Колдер Трофи», так как прошлый сезон не был полным для него. Нынешний регулярный чемпионат НХЛ стартует 8 октября.

    Все новости