Нобелевскую премию по медицине вручат за прорыв в понимании иммунной системы

Нобелевскую премию по медицине присудили Бранко, Рамсделу и Сакагучи

Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2025 года присудили Мэри Э. Бранко, Фреду Рамсделлу и Симону Сакагути — за открытие фундаментального механизма, который удерживает иммунную систему от самоуничтожения. Ученые раскрыли роль особого типа клеток — регуляторных Т-лимфоцитов, или Treg, которые действуют как «охранники» организма, подавляя чрезмерные или ошибочные иммунные реакции. Об этом сообщается на сайте премии.

Это открытие перевернуло представления о работе иммунитета и заложило основу нового направления биомедицины — изучения периферической иммунной толерантности. Благодаря этим исследованиям стало ясно, почему у одних людей развиваются аутоиммунные заболевания, а у других — нет.

Сегодня на базе идей лауреатов создаются препараты, способные лечить рассеянный склероз, диабет 1-го типа, ревматоидный артрит и другие болезни, вызванные сбоями иммунной регуляции. Кроме того, модуляция Treg-клеток рассматривается как способ усилить эффективность противораковых терапий и предотвратить осложнения после пересадки органов и стволовых клеток.

В 2024 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили американские ученые Виктор Эмброс и Гэри Равкан за открытие микроРНК — крошечных молекул, управляющих активностью генов.