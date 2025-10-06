Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 6 октября 2025Мир

Орбан призвал Зеленского перестать заниматься шантажом

Орбан посоветовал Зеленскому перестать заниматься шантажом ради вступления в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан оценил предложение Владимира Зеленского обойти вето Венгрии на вступление Украины в Евросоюз. Свою реакцию политик опубликовал в соцсети X.

«Зеленский снова применяет свою обычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные усилия. Ни одна страна никогда не прокладывала себе путь в Европейский союз путем шантажа», — отметил премьер.

Так венгерский политик отреагировал на слова Зеленского, что Украина будет в Евросоюзе «с Орбаном или без».

Кроме того, Виктор Орбан напомнил, что по результатам референдума, проведенного в июне этого года, народ Венгрии проголосовал против членства Украины в ЕС.

Ранее европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос заявила, что Европейский союз не может принять в свой состав Украину, которая не соблюдает принцип верховенства права. Она также объяснила, что Украине предстоит «тяжелая работа» по введению реформ в различных областях.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский также предупредил, что Украина не сможет претендовать на вступление в Евросоюз, если будет коррумпированной страной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны атаковали Тюмень впервые с начала СВО. Город находится в 2000 километрах от границы с Украиной

    В Белом доме прокомментировали слова Трампа об увольнениях из-за шатдауна

    «Самая красивая спортсменка мира» устроила фотосессию в ультракоротком платье

    Премьер Грузии рассказал о намерении Зурабишвили штурмовать президентский дворец

    В МИД РФ рассказали об отношении Германии к России

    На украинских банкнотах предложили писать скопированную с долларов фразу

    У игравшей в одном сериале с Зеленским актрисы мобилизовали мужа

    На Украине напали на священника УПЦ с топором

    В США рассказали о новой уловке украинских военнослужащих

    Раскрыты детали о травме Акинфеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости