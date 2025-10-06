Орбан призвал Зеленского перестать заниматься шантажом

Орбан посоветовал Зеленскому перестать заниматься шантажом ради вступления в ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан оценил предложение Владимира Зеленского обойти вето Венгрии на вступление Украины в Евросоюз. Свою реакцию политик опубликовал в соцсети X.

«Зеленский снова применяет свою обычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные усилия. Ни одна страна никогда не прокладывала себе путь в Европейский союз путем шантажа», — отметил премьер.

Так венгерский политик отреагировал на слова Зеленского, что Украина будет в Евросоюзе «с Орбаном или без».

Кроме того, Виктор Орбан напомнил, что по результатам референдума, проведенного в июне этого года, народ Венгрии проголосовал против членства Украины в ЕС.

Ранее европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос заявила, что Европейский союз не может принять в свой состав Украину, которая не соблюдает принцип верховенства права. Она также объяснила, что Украине предстоит «тяжелая работа» по введению реформ в различных областях.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский также предупредил, что Украина не сможет претендовать на вступление в Евросоюз, если будет коррумпированной страной.

