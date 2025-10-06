Депутат Ментцен призвал продлить срок получения польского гражданства украинцами

Варшава не может допустить, чтобы украинцы становились депутатами в польском парламенте. Необходимо прекратить давать им гражданство республики, призвал в социальной сети Х польский депутат Славомир Ментцен.

«Срок получения польского гражданства необходимо продлить. Украинцам нельзя позволять иметь собственное представительство в польском сейме», — отметил он.

По словам Ментцена, украинские интересы и так постоянно отстаивают многие польские политики. Польские интересы должны быть главным приоритетом, объяснил депутат.

В конце сентября сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам, что приведет к «концу украинского туризма». Так, в новом законе перечислены льготы, которые будут недоступны гражданам Украины, не работающим в Польше.

До этого глава Польши назвал число украинских беженцев в стране. По словам Навроцкого, в республике проживает около миллиона украинцев.

