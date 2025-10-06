Принц Уильям дал загадочный комментарий по поводу детства с принцем Гарри

Принц Уильям: Надеюсь, мой сын не будет расти в той атмосфере, что мы с Гарри

Наследник британского престола, принц Уэльский Уильям, впервые за долгое время упомянул в беседе младшего брата, принца Гарри, и дал загадочный комментарий по поводу их детства. Об этом пишет People.

Общаясь с актером и телеведущим Юджином Леви в рамках его нового тревел-шоу для платформы Apple TV+, принц Уильям высказался по поводу 12-летнего старшего сына Джорджа, который однажды станет королем.

«Конечно, я хочу создать мир, в котором мой сын будет гордиться тем, что мы (королевская семья) делаем (...) И надеюсь, что мы не вернемся к практикам из прошлого, среди которых мы с Гарри росли. Я сделаю все возможное, чтобы подобная ситуация не повторилась», — сказал сын Карла III, не уточнив, что именно он имеет в виду.

Ранее сообщалось, что принц Уильям назвал самый тяжелый год в своей жизни. Наследник британского престола считает, что сложнее всего ему было в 2024 году.