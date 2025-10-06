Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:18, 6 октября 2025Из жизни

Принц Уильям дал загадочный комментарий по поводу детства с принцем Гарри

Принц Уильям: Надеюсь, мой сын не будет расти в той атмосфере, что мы с Гарри
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Chris Jackson / Reuters

Наследник британского престола, принц Уэльский Уильям, впервые за долгое время упомянул в беседе младшего брата, принца Гарри, и дал загадочный комментарий по поводу их детства. Об этом пишет People.

Общаясь с актером и телеведущим Юджином Леви в рамках его нового тревел-шоу для платформы Apple TV+, принц Уильям высказался по поводу 12-летнего старшего сына Джорджа, который однажды станет королем.

«Конечно, я хочу создать мир, в котором мой сын будет гордиться тем, что мы (королевская семья) делаем (...) И надеюсь, что мы не вернемся к практикам из прошлого, среди которых мы с Гарри росли. Я сделаю все возможное, чтобы подобная ситуация не повторилась», — сказал сын Карла III, не уточнив, что именно он имеет в виду.

Материалы по теме:
Кейт Миддлтон чудом осталась жива после болезни. Почему ее новое исчезновение вызвало панику в Букингемском дворце?
Кейт Миддлтон чудом осталась жива после болезни.Почему ее новое исчезновение вызвало панику в Букингемском дворце?
26 июня 2025
Стало известно о секретном плане на случай похорон Кейт Миддлтон. Что задумала британская королевская семья?
Стало известно о секретном плане на случай похорон Кейт Миддлтон. Что задумала британская королевская семья?
4 июня 2025
Кейт Миддлтон внезапно излечилась от рака, но в это верят не все. Почему во дворце не хотят признавать, что она здорова?
Кейт Миддлтон внезапно излечилась от рака, но в это верят не все. Почему во дворце не хотят признавать, что она здорова?
9 сентября 2024

Ранее сообщалось, что принц Уильям назвал самый тяжелый год в своей жизни. Наследник британского престола считает, что сложнее всего ему было в 2024 году.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собрать денег с неработающих россиян

    Успенская вышла на связь после срочной операции

    Развлечение десятков мигрантов с обезглавленным животным в Подмосковье попало на видео

    Сын звезды «Аншлага» рассказал о скандалах в семье

    В России отреагировали на план Арестовича по остановке конфликта

    В центре Москвы произошла резня

    В регионе России в полтора раза выросла выплата за подписание контракта с Минобороны

    Макрон столкнулся со сложным выбором

    Бывший бухгалтер российской полиции организовала многомиллионные хищения

    Россиян призвали съедать 50 разных продуктов в неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости