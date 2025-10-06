Спорт
21:41, 6 октября 2025Спорт

Раскрыты детали о травме Акинфеева

ЦСКА: Футболист Акинфеев подвернул голеностоп в матче РПЛ со «Спартаком»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игорь Акинфеев (слева)

Игорь Акинфеев (слева). Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В московском ЦСКА раскрыли детали о травме капитана и вратаря команды Игоря Акинфеева. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

В медицинском штабе «армейцев» заявили, что футболист подвернул голеностоп и получил надрыв связок. Отмечается, что речь идет о легком повреждении без тяжелых последствий. Сроки возвращения будут уточнены по динамике в ближайшие дни, ориентиром называются 10–14 дней.

Вратарь ЦСКА получил травму в дерби со «Спартаком» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «армейцев».

После 11 матчей ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на шестом месте с 18 очками.

    Все новости