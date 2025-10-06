Наука и техника
16:29, 6 октября 2025Наука и техника

Развеян главный миф о лечении предиабета

NatMed: Предиабет может перейти в ремиссию даже без снижения веса
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Международная группа исследователей из Германии показала, что предиабет — состояние, при котором уровень сахара в крови повышен, но еще не достиг порога диабета, — может перейти в ремиссию даже без снижения веса. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine (NatMed).

Ученые проанализировали данные участников программ по изменению образа жизни и выяснили, что примерно у четверти из них уровень глюкозы нормализовался без потери массы тела. Ключевую роль сыграла не масса, а перераспределение жира: у таких людей уменьшался объем висцерального (внутреннего) жира в пользу подкожного, что снижало воспаление и улучшало чувствительность к инсулину.

Кроме того, у них активировались гормональные механизмы, сходные с действием современных препаратов GLP-1, помогающих поджелудочной вырабатывать инсулин. Авторы предлагают пересмотреть подход к профилактике диабета: важнее не «вес на весах», а метаболическое здоровье и контроль сахара.

Ранее выяснилось, что препараты для лечения диабета и ожирения, воздействующие на рецепторы GLP-1 и GIP, снижают склонность к злоупотреблению алкоголем.

