Развеян главный миф о лечении предиабета

NatMed: Предиабет может перейти в ремиссию даже без снижения веса

Международная группа исследователей из Германии показала, что предиабет — состояние, при котором уровень сахара в крови повышен, но еще не достиг порога диабета, — может перейти в ремиссию даже без снижения веса. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine (NatMed).

Ученые проанализировали данные участников программ по изменению образа жизни и выяснили, что примерно у четверти из них уровень глюкозы нормализовался без потери массы тела. Ключевую роль сыграла не масса, а перераспределение жира: у таких людей уменьшался объем висцерального (внутреннего) жира в пользу подкожного, что снижало воспаление и улучшало чувствительность к инсулину.

Кроме того, у них активировались гормональные механизмы, сходные с действием современных препаратов GLP-1, помогающих поджелудочной вырабатывать инсулин. Авторы предлагают пересмотреть подход к профилактике диабета: важнее не «вес на весах», а метаболическое здоровье и контроль сахара.

Ранее выяснилось, что препараты для лечения диабета и ожирения, воздействующие на рецепторы GLP-1 и GIP, снижают склонность к злоупотреблению алкоголем.