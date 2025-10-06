Экономика
23:37, 6 октября 2025Экономика

Россиянам назвали способы уберечься от мошенников при покупке квартиры

Риелтор Барсуков: При покупке жилья запросите у продавца психосвидетельствование
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Чтобы защититься от мошенников при покупке квартиры, в первую очередь необходимо убедиться, что собственник недвижимости действительно собирается продать ее и как можно скорее покинуть помещение после подписания документов. Способы уберечься от злоумышленников россиянам назвал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Эксперт посоветовал опросить родственников продавца, чтобы удостовериться, что тот не находится под влиянием третьих лиц. «Если квартира продается с одновременным приобретением другого жилья, то человек, очевидно, не под влиянием мошенников. Если сделки не одновременно происходят, то это зона риска. Нужно задавать вопрос, куда человек собирается уезжать. Если история начинает не биться как-то, то лучше воздержаться от сделки. Если квартира сильно понравилась, то нужно подтвердить у родственников намерение человека продавать квартиру», — порекомендовал Барсуков. Он отметил, что стоит лично встретиться с родственниками нынешнего собственника и посмотреть документы, которые подтверждают родство. «Все, кто под влиянием находится, в день сделки передавать квартиру не хотят, потому что понимают, что сделка мнимая», — объяснил специалист.

Помимо этого, риелтор призвал запрашивать у продавца психиатрическое освидетельствование. «Вы берете и освидетельствуете этого продавца, только делать это нужно не в психоневрологическом диспансере, потому что справка оттуда лишь подтверждает, что человек не состоит на учете. А вот, например, в (центре) Сербского. Потому что в Москве суды назначают экспертизу именно в Сербского, и они доверяют экспертам там», — заключил Барсуков.

Ранее в этот же день стало известно, что супружескую пару из Москвы выселили из квартиры вместе с ребенком спустя шесть лет после покупки под предлогом того, что предыдущий владелец жилья оказался аферистом.

