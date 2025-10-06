Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:25, 6 октября 2025Экономика

Российскую семью выселили из купленной квартиры из-за мошенника

Семью из Москвы выселили из купленной квартиры из-за прежнего владельца-афериста
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Семью из Москвы выселили из квартиры спустя шесть лет после покупки, поскольку ее предыдущий владелец оказался мошенником. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Супруги приобрели трешку в Южном Бутово за 10 миллионов рублей в 2019 году. До января 2025-го семья оплачивала ипотеку, после чего москвичи подали документы в Росреестр, однако вместо выписки получили иск от департамента городского имущества. Власти потребовали выселить жильцов из квартиры и аннулировать договор купли-продажи.

В суде хозяевам квартиры удалось выяснить, что предыдущий собственник, продавший им недвижимость, купил ее у мужчины, который подделал документы, чтобы приобрести жилье у города. Несмотря на правонарушение, уголовное дело против мошенника возбуждено не было. 30 сентября на финальном заседании суд постановил выселить супругов и их несовершеннолетнюю дочь из квартиры. Между тем, отмечает автор публикации, пять лет назад статью 302 Гражданского кодекса РФ дополнили частью, которая запрещает изымать жилье у добросовестного приобретателя в случае, если с момента регистрации права прошло три года.

Материалы по теме:
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с установкой шлагбаумов
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с установкой шлагбаумов
30 сентября 2025
Мошенники стали чаще обманывать россиян под предлогом замены ключей домофона
Мошенники стали чаще обманывать россиян под предлогом замены ключей домофона
30 сентября 2025

По словам главы семьи, решение было аргументировано тем, что он «должен был догадаться» о подделке документов владельцем-аферистом. «Теперь суд не верит, что мы не мошенники. Нам говорят, что мы с ними [прошлыми владельцами] в сговоре и в квартире вообще не живем. Мы предоставили справки, что наша дочка ходила в сад в этом районе и сейчас учится здесь в школе. Предоставили чеки из фитнес-клуба неподалеку, чеки о доставке еды. Но мы все равно не можем доказать свою благонадежность», — рассказал мужчина. Он заявил, что они с женой не знали о подделке документов одним из прежних владельцев, и уточнил, что при покупке квартиры ее проверял и банк, и риелтор. Мужчина добавил, что предыдущие владельцы не присутствовали ни на одном из заседаний суда, а повестки им приходили на домашний адрес супругов.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества с недвижимостью. Так, по информации МВД, злоумышленники начали рассылать съемщикам сообщения с просьбой оплатить жилье по якобы изменившимся реквизитам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв ракетного удара ВСУ по столице российского региона выросло

    Арестович рассказал о причине отказа Зеленского подписать Стамбульские соглашения

    Бывший министр Абызов арестован по новому уголовному делу

    Мужчина встретил 75-летнюю женщину возле кафе и похитил ее

    Тайник с раритетным оружием нашли в квартире сотрудника СБУ в ЛНР

    Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения

    Просрочивший визу мужчина представился полицейским и вымогал деньги у туристов в Таиланде

    В Подмосковье врачи извлекли из носа трехлетнего ребенка камушек из аквариума

    Ставшая причиной перестрелки майнинг-ферма украла электричество на 14 миллионов рублей

    Популярная ведущая назвала вызывающее стыд качество россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости