Российскую семью выселили из купленной квартиры из-за мошенника

Семью из Москвы выселили из купленной квартиры из-за прежнего владельца-афериста

Семью из Москвы выселили из квартиры спустя шесть лет после покупки, поскольку ее предыдущий владелец оказался мошенником. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Супруги приобрели трешку в Южном Бутово за 10 миллионов рублей в 2019 году. До января 2025-го семья оплачивала ипотеку, после чего москвичи подали документы в Росреестр, однако вместо выписки получили иск от департамента городского имущества. Власти потребовали выселить жильцов из квартиры и аннулировать договор купли-продажи.

В суде хозяевам квартиры удалось выяснить, что предыдущий собственник, продавший им недвижимость, купил ее у мужчины, который подделал документы, чтобы приобрести жилье у города. Несмотря на правонарушение, уголовное дело против мошенника возбуждено не было. 30 сентября на финальном заседании суд постановил выселить супругов и их несовершеннолетнюю дочь из квартиры. Между тем, отмечает автор публикации, пять лет назад статью 302 Гражданского кодекса РФ дополнили частью, которая запрещает изымать жилье у добросовестного приобретателя в случае, если с момента регистрации права прошло три года.

По словам главы семьи, решение было аргументировано тем, что он «должен был догадаться» о подделке документов владельцем-аферистом. «Теперь суд не верит, что мы не мошенники. Нам говорят, что мы с ними [прошлыми владельцами] в сговоре и в квартире вообще не живем. Мы предоставили справки, что наша дочка ходила в сад в этом районе и сейчас учится здесь в школе. Предоставили чеки из фитнес-клуба неподалеку, чеки о доставке еды. Но мы все равно не можем доказать свою благонадежность», — рассказал мужчина. Он заявил, что они с женой не знали о подделке документов одним из прежних владельцев, и уточнил, что при покупке квартиры ее проверял и банк, и риелтор. Мужчина добавил, что предыдущие владельцы не присутствовали ни на одном из заседаний суда, а повестки им приходили на домашний адрес супругов.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества с недвижимостью. Так, по информации МВД, злоумышленники начали рассылать съемщикам сообщения с просьбой оплатить жилье по якобы изменившимся реквизитам.