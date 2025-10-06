Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:35, 6 октября 2025Путешествия

Россиянка побывала на Кубе и описала местных женщин фразой «короткие шорты носят все»

Алина Черненко

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Российская путешественница Елена Лисейкина побывала на Кубе и рассказала об особенностях жизни местных женщин. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

В частности, россиянка заметила, что кубинки обожают джинсовые шорты. «Короткие, обтягивающие модели носят все — от юных студенток до дам элегантного возраста. Это не просто одежда, а философия. Джинсовые шорты для кубинки — своеобразный способ сказать миру: "Я уверена в себе и не боюсь это показать"», — такими фразами описала увиденное автор публикации.

Материалы по теме:
«Состояние городов ужаснуло». Россияне едут на Кубу и поражаются тому, как там живут люди. Что их шокирует?
«Состояние городов ужаснуло». Россияне едут на Кубу и поражаются тому, как там живут люди. Что их шокирует?
14 января 2025
«Они очень любят Россию» Куба вновь доступна россиянам. Почему отдых там похож на вечный праздник?
«Они очень любят Россию»Куба вновь доступна россиянам. Почему отдых там похож на вечный праздник?
8 июля 2023

Лисейкина добавила, что даже сотрудницы таможни в аэропорту появляются на работе в экстра-мини и колготках в сеточку, и никто не считает это неуместным. «Потому что уверенность — лучший наряд», — констатировала она.

Несмотря на то, что на Кубе почти нет мировых марок косметики, местные женщины умудряются создавать роскошные образы с минимумом возможностей, отметила блогерша. В их арсенале — самодельная косметика, творческие прически и безупречный маникюр.

Кроме того, кубинки способны накормить семью из четырех человек, имея в шкафу только рис и растительное масло. Для этого им нужно заработать деньги, найти, где «выкинули» дефицитные продукты, отстоять несколько часов в очереди и только после этого сообразить ужин для семьи.

Россиянка также отметила, что даже если за весь день у кубинки не получилось достать еды, вечером она все равно может пойти танцевать.

«Кубинки умеют радоваться малому и совершенно не напрягаются по пустякам. Удалось купить что-то вкусное — праздник! Турист дал чаевые — гуляем! Не удалось ничего — ну и ладно, завтра повезет», — заключила она.

Ранее российский турист побывал на Кубе и раскрыл истинное отношение местных женщин к русским мужчинам. По его словам, жительницы этой курортной страны считают россиян сдержанными, образованными и в то же время сильными, волевыми и мужественными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хорошая идея». Трамп оценил предложение Путина по ДСНВ. Как на его слова отреагировали в России и США?

    Золото обновило исторический максимум

    Юрист предупредил россиян о ловушках при дарении квартиры

    Назван возможный преемник Кука во главе Apple

    Над российским регионом уничтожили восемь беспилотников

    Раскрыта особая опасность рака мозга

    В России высказались об угрозе прямого конфликта с НАТО

    Российский военный заявил о применении ВСУ запрещенных боеприпасов

    Одну популярную сладость назвали опасной для здоровья детей

    Многодетная мать уснула в припаркованной машине и погубила семилетнего сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости