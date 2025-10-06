Из жизни
09:04, 6 октября 2025

Слишком красивая девушка пострадала из-за своей внешности

В Китае экзаменаторы подергали абитуриентку за ресницы, усомнившись в ее красоте
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @HuXinyi

В Китае экзаменаторы усомнились в естественной красоте абитуриентки во время вступительных экзаменов на факультет телеведущих. Об этом сообщает South China Morning Post.

Во время экзамена комиссия пять раз просила Ху Синьи умыться, чтобы проверить, не использует ли она косметику. Девушка даже пострадала из-за своей красоты физически, когда один из экзаменаторов подергал ее за ресницы, чтобы удостовериться, что они настоящие. Ху, ставшая объектом повышенного внимания из-за своей внешности, впоследствии опубликовала детские фотографии, доказывающие ее природную красоту.

Несмотря на пережитый стресс, талантливая абитуриентка и красивая девушка показала блестящие результаты, заняв первое место в Пекинском едином экзамене по искусству вещания с 274 баллами и 17 место в общенациональном рейтинге.

«Я люблю Университет связи, а Университет связи любит меня», — написала она в своем аккаунте в соцсети под постом с фотографией о зачислении. Несмотря на внезапную славу, Ху заявила, что не планирует карьеру в шоу-бизнесе или съемки в телесериалах.

Ранее победительница конкурса красоты «Мисс Америка — 2026» Кэсси Донаган столкнулась с критикой из-за странного макияжа. Зрителей удивило, что у Донаган тон консилера не совпадает с тоном кожи, из-за чего лицо самой красивой девушки Америки кажется слишком белым.

