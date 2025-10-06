Стала известна предполагаемая цель атаки ВСУ на российский регион

Возможной целью удара ВСУ по Брянской области назвали одну из ТЭЦ

Целью удара ВСУ по Брянской области мог быть объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

В ночь на 6 октября стало известно о начавшемся в регионе пожаре. Позже местные власти предупредили жителей о ракетной опасности.

По данным канала, целью атаки могла стать одна из расположенных в регионе теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). Автор канала заявил, что если эти данные подтвердятся, то российские войска незамедлительно дадут ответ.

Также под ударом украинских войск оказалась Белгородская область – еще один граничащий с Украиной российский регион. Там по состоянию на утро 6 октября без света остаются 5400 человек. Глава региона Вячеслав Гладков выразил надежду, что в ближайшее время восстановительные работы будут полностью завершены.