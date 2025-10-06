Россия
09:53, 6 октября 2025Россия

Стала известна предполагаемая цель атаки ВСУ на российский регион

Возможной целью удара ВСУ по Брянской области назвали одну из ТЭЦ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Фронтовая птичка»

Целью удара ВСУ по Брянской области мог быть объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

В ночь на 6 октября стало известно о начавшемся в регионе пожаре. Позже местные власти предупредили жителей о ракетной опасности.

По данным канала, целью атаки могла стать одна из расположенных в регионе теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). Автор канала заявил, что если эти данные подтвердятся, то российские войска незамедлительно дадут ответ.

Также под ударом украинских войск оказалась Белгородская область – еще один граничащий с Украиной российский регион. Там по состоянию на утро 6 октября без света остаются 5400 человек. Глава региона Вячеслав Гладков выразил надежду, что в ближайшее время восстановительные работы будут полностью завершены.

    Все новости