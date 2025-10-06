Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:41, 6 октября 2025Силовые структуры

Сырского уличили в попытках устранить неугодных ему командующих

РИА: Главком ВСУ Сырский под видом реформы устраняет неугодных ему командующих
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: President Of Ukraine / Global Look Press

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский под видом проводимой в армии реформы пытается устранить неугодных ему командующих. Такие данные приводит источник РИА Новости в силовых структурах России.

Ранее украинские СМИ сообщали, что по приказу Сырского была ликвидирована оперативно-стратегическая группировка войск «Днепр», в задачи которой входил контроль за существенным участком фронта от Запорожья до Харьковской области. Ее командующий Михаил Драпатый был понижен в должности и направлен в Харьковскую область, где его зона ответственности сократится примерно в два раза. Функции «Днепра» передали группировкам и корпусам, образовавшимся в рамках реформы.

«Снятие Драпатого под соусом проводимой реформы — не более чем устранение несогласных с методами ведения войны и мнением главкома ВСУ Сырского», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, Драпатый ранее выступил с резкой критикой в адес системы управления ВСУ, в частности, он упоминал круговую поруку и безнаказанность за массовые потери среди военнослужащих.

«Эти слова Сырский принял за личное оскорбление, после чего карьера Драпатого полетела вниз», — заключил источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ уволил командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина. Как писали украинские СМИ, причиной тому стали поражения на участках, находящихся в их зоне ответственности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны атаковали Тюмень впервые с начала СВО. Город находится в 2000 километрах от границы с Украиной

    Диетолог предупредила о влиянии температуры еды на кишечник

    В США рассказали об опасных последствиях возможных поставок Tomahawk Украине

    Путин утвердил список сведений о ценных бумагах при проверках

    Россиянам назвали способы уберечься от мошенников при покупке квартиры

    Названы цели ударов «Гераней» по Харькову

    Дачников научили готовить участок к зиме после сбора урожая

    Средства ПВО отразили атаку БПЛА на российские регионы

    На Западе предрекли отставку Макрона

    Взрыв в Харькове сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости