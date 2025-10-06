Сырского уличили в попытках устранить неугодных ему командующих

РИА: Главком ВСУ Сырский под видом реформы устраняет неугодных ему командующих

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский под видом проводимой в армии реформы пытается устранить неугодных ему командующих. Такие данные приводит источник РИА Новости в силовых структурах России.

Ранее украинские СМИ сообщали, что по приказу Сырского была ликвидирована оперативно-стратегическая группировка войск «Днепр», в задачи которой входил контроль за существенным участком фронта от Запорожья до Харьковской области. Ее командующий Михаил Драпатый был понижен в должности и направлен в Харьковскую область, где его зона ответственности сократится примерно в два раза. Функции «Днепра» передали группировкам и корпусам, образовавшимся в рамках реформы.

«Снятие Драпатого под соусом проводимой реформы — не более чем устранение несогласных с методами ведения войны и мнением главкома ВСУ Сырского», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, Драпатый ранее выступил с резкой критикой в адес системы управления ВСУ, в частности, он упоминал круговую поруку и безнаказанность за массовые потери среди военнослужащих.

«Эти слова Сырский принял за личное оскорбление, после чего карьера Драпатого полетела вниз», — заключил источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ уволил командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина. Как писали украинские СМИ, причиной тому стали поражения на участках, находящихся в их зоне ответственности.