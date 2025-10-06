Таинственная блондинка в розовом платье попыталась заняться сексом с подростком в парке

В США разыскивают таинственную женщину в розовом платье, которая попыталась совратить подростка в парке. Об этом сообщает Naples Daily News.

Инцидент произошел еще 15 сентября в городе Нейплс, штат Флорида. Около семи часов вечера неизвестная заговорила с подростком в Парке свободы и стала настойчиво предлагать ему заняться сексом. Юноша отказался, после чего женщина скрылась.

С тех пор ее так и не смогли найти. Пострадавший рассказал, что неизвестной было 30-35 лет, она была блондинкой ростом около 165 сантиметров. По приметам был составлен фоторобот неизвестно, однако поисковые мероприятия не дают результата уже более двух недель. Сотрудники полиции попросили граждан помочь в опознании преступницы.

