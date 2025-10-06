Появились подробности об обнаружении известного издателя под окнами жилого дома в Москве

В Москве под окнами жилого дома без признаков жизни нашли известного советского издателя, бывшего директора издательства «Правда» Вячеслава Леонтьева — у него болела жена. Подробности об этом сообщил «Московский комсомолец».
Известно, что жена Леонтьева попала в больницу с гематомой на лице, врачи диагностировали у нее тромбоз глубоких вен. Пенсионерку оставили в больнице на целый месяц, после чего женщине потребовалась реабилитация для укрепления мышц ног.
О том, что на Мологвардейской улице в Москве под окнами дома нашли 87-летнего Леонтьева, стало известно 5 октября. В день, когда стало известно о смерти издателя, он плохо себя чувствовал и жаловался на сердце. Дочь мужчины хотела вызвать врачей, но тот не дал этого сделать.
Леонтьев работал в издательстве «Правда» с 1971 года. Он был заместителем начальника производственного отдела, затем спустя более чем десять лет возглавил издательство.