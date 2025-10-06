Путешествия
Сразу три российских аэропорта приостановили полеты

Аэропорты Сочи, Геленджика и Нижнего Новгорода ограничили полеты
Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В аэропортах трех российских городов — Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика — ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Авиагавани приостановили выпуск и отправку самолетов. Как уточнил Кореняко, меры были приняты в целях безопасности.

До этого аналогичные ограничения были введены в аэропортах Саратова и Тамбова.

Ранее в Воронеже объявили угрозу непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В городе работают системы оповещения.

