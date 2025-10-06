Наука и техника
16:58, 6 октября 2025Наука и техника

Ученые определили скрытую причину смертельного заболевания мозга

ER: Воздействие диоксида серы повышает риск бокового амиотрофического склероза
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Marcin Janiec / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Канады выяснили, что длительное воздействие диоксида серы — газа, выделяющегося при сжигании угля и нефти, — может повышать риск развития бокового амиотрофического склероза (БАС или болезнь Лу Герига). Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Research (ER).

В работе проанализировали данные 304 пациентов с диагнозом БАС и более 1200 здоровых людей того же возраста и пола. Оказалось, что у заболевших уровень воздействия сернистого газа был значительно выше, даже если они жили в районах, официально имевших «чистый» воздух.

Ученые предполагают, что загрязнение воздуха может повреждать мелкие сосуды и нейроны головного мозга, ускоряя развитие болезни. Особенно опасным оказалось воздействие SO₂ за несколько лет до появления первых симптомов — именно в этот период, по мнению авторов, происходят необратимые изменения в нервной системе.

Исследователи призывают пересмотреть стандарты качества воздуха и усилить контроль за выбросами, поскольку загрязнение может быть связано не только с болезнями легких и сердца, но и с тяжелыми нейродегенеративными нарушениями.

Ранее стало известно, что длительное воздействие промышленного растворителя трихлорэтилена, применяемого при очистке металлов и в химчистках, связано с повышенным риском болезни Паркинсона.

