В Одесской области сообщили о прилете по промышленному объекту

Глава ОВА Кипер сообщил о прилете по промышленному объекту в Одесской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Одесской области зафиксирован прилет по промышленному объекту. Об этом сообщил глава Областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в Telegram-канале.

По его словам, в результате ночного удара на территории объекта произошел пожар, возгорание было оперативно ликвидировано. Никто не пострадал, разрушений нет, уточнил он.

В ночь на понедельник, 6 октября, российские беспилотники типа «Герань» атаковали нефтебазу в Калиновке под Киевом. Под удар также попал Харьков, в городе прогремело более 15 мощный взрывов, а затем вспыхнул сильный пожар.

