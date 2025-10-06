Россия
В России напомнили Киеву о третьем законе Ньютона из-за ситуации вокруг ЗАЭС

Советник главы Крыма Карчаа напомнил Украине про третий закон Ньютона
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Киев, позволяя Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), должен понимать, что действие вызывает противодействие, согласно третьему закону Ньютона. Об этом заявил советник главы Республики Крым, депутат законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа, чьи слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин назвал удары по ЗАЭС опасной практикой, а также заявил, что Россия может ответить зеркально.

«Российская Федерация никогда не пойдет на ядерный инцидент, но этим людям пора понять, что любое их действие... по третьему закону Ньютона — вызывает ответное противодействие. Но, опять же, это действия на грани, по очень тонкому, здесь президент абсолютно прав — это опасная ситуация», — сказал Карчаа.

20 сентября директор станции Юрий Черничук заявил, что вторая резервная высоковольтная линия внешнего энергоснабжения станции 330 киловольт «Ферросплавная-1» получила повреждения на подконтрольной Украине территории.

